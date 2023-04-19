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В Крыму предотвратили диверсию на объекте энергосистемы

10:19
  • среда
  • 19 апреля 2023

Мужчине грозит пожизненное заключение

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы в Керчи (Крым).

По делу задержан 51-летний гражданин России и Украины.  По месту его жительства прошли обыски, в ходе которых изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, где сохранилась переписка с указаниями от спецслужб Украины.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Накануне Госдума приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

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