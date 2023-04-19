МВД разрешило размещать портреты "Бессмертного полка" на стеклах машин

Шествия в традиционном формате не будет

Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции "Бессмертный полка" на автомобильном транспорте не будет являться правонарушением. Об этом в среду, 19 апреля, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Фотографии рекомендуется размещать на заднем или боковых задних пассажирских стеклах машин, поскольку они не должны ограничивать обзор водителям, указали в МВД.

При соблюдении этой рекомендации водителей машин с размещенными фотографиями "Бессмертного полка" штрафовать не будут, цитирует Ирину Волк "Интерфакс".

Участники международного гражданско-патриотического движения по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" с 2012 года в День Победы проходили по улицам городов в разных странах мира с портретами участников ВОВ. В рамках "Бессмертного полка" также ведется Народная летопись на сайте движения — это истории потомков о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В 2023 году в России не будут проводить шествие "Бессмертного полка", но почтить память героев войны можно другими способами. Например, в День Победы истории о родственниках-героях можно опубликовать на своих страницах в социальных сетях, информация есть в базе Минобороны, где собраны 180 миллионов страниц архивных документов.

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