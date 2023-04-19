В ООН пообещали Индии первое место в мире по численности населения

Бессменным лидером по этому показателю пока остается Китай

Численность населения Индии к середине 2023 года достигнет 1,4286 млрд человек, превысив показатель Китая. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в Фонде ООН в области народонаселения.

Как подсчитали специалисты Фонда, к середине текущего года население Индии увеличится до 1,4286 млрд человек, тогда как в Китае будут проживать 1,4257 млрд человек. Таким образом, в случае реализации этого прогноза Индия сместит Китай с первого места по численности населения, сообщает ТАСС.

В ноябре 2022 года в пресс-службе ООН объявили, что численность населения Земли превысила 8 млрд человек. Первое место сохранял Китай с 1,43 млрд жителей — это 17,9% населения планеты. Индия занимала второе место (1,42 млрд человек, 17,8%).

Власти Китая в попытках сдержать прирост и без того огромного населения долгое время проводили демографическую политику под лозунгом "Одна семья — один ребенок". Однако с 2016 года китайские семьи стали поощрять заводить двоих детей, а в 2021 году в КНР отменили все ограничения при рождении в семье третьего ребенка. Смена демографической политики вызвана старением населения страны — доля пожилых людей в возрастной структуре достигла критических значений.

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