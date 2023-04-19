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Китай поддержал стремление Европы вернуть Москву и Киев за стол переговоров

11:00
  • среда
  • 19 апреля 2023

Пекин поддерживает идею мирного урегулирования конфликта

Китайские власти поддерживают европейские усилия, направленные на возобновление российско-украинских мирных переговоров. Такое заявление в среду, 19 апреля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
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Чиновник отметил, что европейская сторона, исходя из собственных долгосрочных интересов, стремится добиться возвращения Москвы и Киева за стол переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта.

Пекин, со своей стороны, поддерживает установление эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе, рассказал представитель МИД Китая. Он также напомнил высказывание лидера КНР Си Цзиньина о том, что нет "чудотворной панацеи" для разрешения конфликта, поэтому важно, чтобы каждая из сторон формировала благоприятные условия для диалога, сообщает ТАСС.

В феврале Китай представил собственный план урегулирования ситуации на Украине из 12 пунктов. В документе содержатся, в частности, призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Китайский министр иностранных дел Цинь Ган заявил, что Китай не собирается продавать вооружения какой-либо стороне, вовлеченной в ситуацию вокруг Украины.

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