Китай поддержал стремление Европы вернуть Москву и Киев за стол переговоров

Пекин поддерживает идею мирного урегулирования конфликта

Китайские власти поддерживают европейские усилия, направленные на возобновление российско-украинских мирных переговоров. Такое заявление в среду, 19 апреля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Чиновник отметил, что европейская сторона, исходя из собственных долгосрочных интересов, стремится добиться возвращения Москвы и Киева за стол переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта.

Пекин, со своей стороны, поддерживает установление эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе, рассказал представитель МИД Китая. Он также напомнил высказывание лидера КНР Си Цзиньина о том, что нет "чудотворной панацеи" для разрешения конфликта, поэтому важно, чтобы каждая из сторон формировала благоприятные условия для диалога, сообщает ТАСС.

В феврале Китай представил собственный план урегулирования ситуации на Украине из 12 пунктов. В документе содержатся, в частности, призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Китайский министр иностранных дел Цинь Ган заявил, что Китай не собирается продавать вооружения какой-либо стороне, вовлеченной в ситуацию вокруг Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"