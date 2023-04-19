В Балашихе после смерти матери пропала трехлетняя девочка

Возбуждено уголовное дело

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после исчезновения трехлетней девочки в Балашихе.

Накануне СМИ сообщили, что трехлетняя девочка пропала после того, как ее 38-летнюю мать нашли мертвой под окнами многоэтажки на Заречной улице. Сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру, прилегающую к дому территорию, коллекторы и побережья реки Пехорка. Допрошены соседи и родственники.

В настоящий момент поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в ГУ СКР по Московской области.

"Идет расклейка объявлений с фото ребенка, поиск возможных свидетелей, которые могли бы указать хотя бы сторону, в которую могла пойти девочка", - сообщили RT в "ЛизаАлерт".

Камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали как незадолго до трагедии женщина вошла в лифт вместе с дочерью. Как сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на слова сестры погибшей, мать девочки приехала из Луганска и страдала посттравматическим расстройством.

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