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Глава ЦБ объяснила стойкость России перед санкциями

11:22
  • среда
  • 19 апреля 2023

Страна выдержала внешнее давление

России удалось выдержать санкционное давление Запада благодаря, в том числе, опыту прошлых лет. Об этом в среду, 19 апреля, рассказала председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Глава регулятора выступила в Государственной думе и отметила, что для России в 2022 году внешние условия развивались за пределами самого пессимистичного сценария. По словам Набиуллиной, "к такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно".

Тем не менее, сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, а также уже имевшийся у российских властей опыт противодействия кризисам помогли эффективно реагировать на западные рестрикции, цитирует главу Центробанка ТАСС.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин отмечал, что нашей стране удалось сгладить масштабные последствия санкций. Сейчас необходимо поддержать положительные тенденции и создать дополнительные источники для финансирования экономики, в том числе и так называемый "пул длинных денег".

Мишустин подписал постановление по приоритетным направлениям проектов, реализация которых позволит провести структурную адаптацию экономики к сегодняшним реалиям и поможет России обеспечить технологический суверенитет.

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