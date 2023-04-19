В России госпитализировали 1126 человек с COVID-19

Это на 9,2% меньше, чем днем ранее

В России за сутки выявлено 6305 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 1126 человек с таким диагнозом. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За тот же период выздоровели 6305 пациентов, зарегистрировано 38 летальных исхода.

В Москве за сутки выявили 987 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 121 человек. Выздоровели 1126 пациентов, скончались девять человек.

18 апреля в Роспотребнадзоре подтвердили, что в России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса "арктур". Он потенциально обладает большей заразностью, но патогенность его невысока. Это означает, что болезнь протекает преимущественно в легкой форме.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, говорить, что "завтра станет хорошо" с заболеваемостью COVID-19 преждевременно, поскольку каждый новый геновариант коронавируса имеет отличные от предыдущего свойства и, используя их, обходит иммунитет, сформированный при встрече с его предыдущим собратом.

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