В России госпитализировали 1126 человек с COVID-19

Это на 9,2% меньше, чем днем ранее
В России за сутки выявлено 6305 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 1126 человек с таким диагнозом. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
За тот же период выздоровели 6305 пациентов, зарегистрировано 38 летальных исхода.
В Москве за сутки выявили 987 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 121 человек. Выздоровели 1126 пациентов, скончались девять человек.
18 апреля в Роспотребнадзоре подтвердили, что в России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса "арктур". Он потенциально обладает большей заразностью, но патогенность его невысока. Это означает, что болезнь протекает преимущественно в легкой форме.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, говорить, что "завтра станет хорошо" с заболеваемостью COVID-19 преждевременно, поскольку каждый новый геновариант коронавируса имеет отличные от предыдущего свойства и, используя их, обходит иммунитет, сформированный при встрече с его предыдущим собратом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"