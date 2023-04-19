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Россия потребовала у Финляндии объяснить арест российской госсобственности

12:26
  • среда
  • 19 апреля 2023

Российская собственность в этой стране обладает иммунитетом

Российская сторона направила в Министерство иностранных дел Финляндии ноту с требованием разъяснить действия финских судебных приставов в отношении государственной собственности Российской Федерации. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в посольстве России в Финляндии.
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем

Власти Финляндии под предлогом санкций арестовали здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также участок земли, на котором оно располагается. По сведениям финских СМИ, приставы руководствовались запросом МИД Финляндии.

В российской дипмиссии напомнили о нормах международного права об иммунитете государственной собственности и рассказали, что контактируют с финскими властями по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

Отношения Москвы и Хельсинки обострились на фоне российской спецоперации на Украине, а также вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что в юридическом смысле Североатлантический альянс вышел на российско-финляндскую границу — территория Финляндии включена во все планы обороны НАТО. При этом риски столкновения сил России и НАТО растут, а блок не поддерживает российские инициативы по оздоровлению ситуации.

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