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В Балашихе нашли тело пропавшей трехлетней девочки

12:14
  • среда
  • 19 апреля 2023

Она погибла вместе с матерью

Пропавшая в подмосковном Балашихе трехлетняя девочка погибла вместе с матерью после падения с высоты.

Следователи обнаружили девочку в ходе детального осмотра места падения женщины. Тело ребенка нашли в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда, сообщили в подмосковном СКР.

"По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Трехлетнюю девочку искали сутки после того, как после того, как ее 38-летнюю мать нашли мертвой под окнами многоэтажки на Заречной улице. Сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру, прилегающую к дому территорию, коллекторы и побережья реки Пехорка. Допросили соседей и родственников.

Камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали как незадолго до трагедии женщина вошла в лифт вместе с дочерью. Как сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на слова сестры погибшей, мать девочки приехала из Луганска и страдала посттравматическим расстройством.

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