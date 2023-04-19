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ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска

12:14
  • среда
  • 19 апреля 2023

Погибли более 20 человек

Вооруженные силы Украины во время отступления из Артемовска (украинское название - Бахмут) взорвали четыре многоэтажных дома.

Погибли не менее 20 мирных жителей, среди них есть дети, сообщили силовые структуры Донецкой Народной Республики (ДНР).  Они укрывались в подвалах, передает ТАСС.

"Два дня назад ВСУ, покидая поселок Цветмет, взорвали четыре девятиэтажки", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные взорвали Дом культуры в Артемовске. По предварительной информации, там располагался склад с боеприпасами.

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