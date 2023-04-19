Медведев припугнул Южную Корею возможностью поставок оружия КНДР

Сеул допустил отправку вооружений Киеву

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у Северной Кореи.

Комментарий политика, опубликованный в среду, 19 апреля, в его Telegram-канале, стал ответом на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что Сеул не исключает поставок оружия Украине.

Медведев указал, что "еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают", а также напомнил выражение Quid pro quo ("услуга за услугу" или "баш на баш").

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал защищать Южную Корею любым оружием, включая ядерное. В Северной Корее при этом выразили отсутствие сомнений в том, что Россия "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада.

Что касается утверждений японских средств массовой информации о том, что Пхеньян якобы поставляет оружие Москве, это клевета, подчеркивало Министерство иностранных дел Северной Кореи.

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