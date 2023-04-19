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Медведев припугнул Южную Корею возможностью поставок оружия КНДР

12:26
  • среда
  • 19 апреля 2023

Сеул допустил отправку вооружений Киеву

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у Северной Кореи.
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Комментарий политика, опубликованный в среду, 19 апреля, в его Telegram-канале, стал ответом на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что Сеул не исключает поставок оружия Украине.

Медведев указал, что "еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают", а также напомнил выражение Quid pro quo ("услуга за услугу" или "баш на баш").

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал защищать Южную Корею любым оружием, включая ядерное. В Северной Корее при этом выразили отсутствие сомнений в том, что Россия "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада.

Что касается утверждений японских средств массовой информации о том, что Пхеньян якобы поставляет оружие Москве, это клевета, подчеркивало Министерство иностранных дел Северной Кореи.

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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