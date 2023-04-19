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В России изменят перечни специальностей высшего образования

12:39
  • среда
  • 19 апреля 2023

В стране продолжается работа над собственной образовательной системой

В России планируется переработать перечни специальностей высшего образования в ближайшее время. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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По словам главы Минобрнауки, перечень нуждается в переосмыслении и пересмотре, поскольку был создан еще в 2012 году. Переработка, как уточнил Фальков, затронет образовательные программы базового и специализированного высшего образования, сообщает РИА Новости.

В России продолжится формирование суверенной системы образования. Российский лидер Владимир Путин отметил, что такую работу будут вести на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов. К общероссийским стандартам в ближайшие годы будет приведена образовательная инфраструктура Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, что России важно вернуться в русло традиционного русского образования, отказавшись от "конструкций, навязанных западной системой".

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