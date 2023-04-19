В Киево-Печерской лавре накалилась обстановка

Монахам Лавры киевский режим предложил ультиматум

Резко накалилась сегодня обстановка в Киево-Печерской лавре. На территорию обители стянуты вооруженные автоматами полицейские.

Силовики появились в Лавре сразу после того, как один из корпусов вместе с находившимися внутри людьми опечатала комиссия Минкульта. В итоге прихожане смогли взломать двери. Представители комиссии с конца марта делают все возможное, чтобы выселить монахов из Лавры, несмотря на то, что суд, которому предстоит оценить законность расторжения договора аренды Лавры с Украинской православной церковью, начнется только 26 апреля.

Монахам Лавры киевский режим предложил ультиматум - перейти к раскольникам и остаться в Лавре. Но братия заявила, что никаких компромиссов не будет, и они собираются стоять до конца.

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