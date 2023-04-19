Андрей Бочкарёв: Академия спорта "Динамо" введена в эксплуатацию на севере Москвы

Трехэтажный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием

Около Петровского парка в Москве введен в эксплуатацию многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Динамо" площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Мосгосстройнадзором. Трехэтажный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта. Он станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион "ВТБ Арена".

"Помимо спортивной части в комплексе начнёт работу медицинский блок с массажным кабинетом, посетителям будут доступны несколько саун, в том числе инфракрасные", - пояснил Андрей Бочкарёв.

На ледовой арене комплекса оборудована хоккейная площадка размером 60 на 26 метров, установлены трибуны вместимостью 100 человек. В универсальном спортивном зале будет возможность заниматься волейболом, баскетболом и гандболом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"