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Собянин: Парк "Яуза" станет самым большим по протяжённости городским парком в Европе

12:37
  • среда
  • 19 апреля 2023

Москва продолжает работу по благоустройству парков и зелёных территорий города

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства территории долин нескольких рек на юге Москвы. Так, все работы по созданию парка "Яуза" планируется завершить до 2026 года.

"С 2016 года создаем в СВАО парк "Яуза" - он будет самым большим по протяженности в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяем отдельные зеленые территории. В этом году приведем в порядок еще три участка поймы реки Яузы", - рассказал Собянин в своем Телеграм-канале.

В настоящее время продолжается обустройство территории долин рек Шмелевки и Кузнецовки. "Около станции метро "Зябликово" создадим спортивную зону и площадки: детские и для выгула собак", - отметил Собянин.

Также озелененная территория появится в пойме реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. Там будет расчищено заброшенное русло реки и создан прогулочный маршрут с местами для отдыха.

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