Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами

Заказчика статуэток разыскивают

Ряд российских военных экспертов и журналистов получили подозрительные статуэтки, похожие на ту, которой взорвали военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

В частности, посылку получил доктор военных наук Константин Сивков и еще несколько военных экспертов, сообщило агентство РИА Новости.

Сивков получил сообщение от СДЭК о том, что курьер везет ему посылку. Военный эксперт перевел посылку на пункт выдачи заказов и вызвал полицию. В коробке оказался бюст маршала Жукова.

"Посылку вскрывала полиция и взрывники. Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский", - рассказал он агентству.

Нашли в бюсте взрывчатку, пока неизвестно. Все посылки отправил один и тот же человек, вероятно, из Ульяновска. Заказчика статуэток разыскивают.

Telegram-канал SHOT уточняет, что посылки также прислали Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Тимофею Сергейчеву и корреспонденту агентства ТАСС Михаилу Терещенко.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещённой в России экстремистской организацией - так называемым “Фондом борьбы с коррупцией”. Возбуждено уголовное дело.

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