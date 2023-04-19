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В Госдуме попросили глав регионов сделать 2-5 мая нерабочими днями

13:00
  • среда
  • 19 апреля 2023

Губернаторы могут установить выходные и без принятия закона на федеральном уровне

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращения руководителям российских регионов с просьбой сделать период со 2 по 5 мая нерабочими днями. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в пресс-службе думской фракции "Новых людей".
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Инициатива направлена на устранение перерыва в майских праздниках с тем, чтобы россияне могли отдыхать с 1 по 9 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее Даванков призвал перестать "издеваться над людьми", имея в виду перерыв между майскими праздниками. Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода.

В 2023 году в соответствии с постановлением кабмина, утверждающим календарь рабочих и нерабочих праздничных дней, отдыхать россияне будут с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

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