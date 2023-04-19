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Собянин: Москва продолжает работу по благоустройству парков и зелёных территорий города

15:01
  • среда
  • 19 апреля 2023

Парк "Яуза" станет самым большим по протяжённости городским парком в Европе

Ещё три участка поймы реки Яузы благоустроят в этом году на северо-востоке Москвы. Так в столице продолжается создание парка, который станет самым большим по протяжённости в Европе. Как рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда работы уже начались, а в парке "Ростокинский акведук" стартуют уже совсем скоро.

Через весь парк - навстречу друг другу. Наталья Харитонова и ее внук это расстояние легко преодолевают на самокатах. А теперь путь станет еще более комфортным  - в парке меняют  дорожки.

Устаревшие скамейки, фонари и урны меняют. Теперь это не просто лесная чаща, а благоустроенное прогулочное пространство. Поэтапно отдельные зелёные территории по двум берегам реки Яузы и Чермянки объединяют в один большой зеленый коридор.

"С 2016 года создаём в СВАО парк "Яуза" - он будет самым большим по протяжённости в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяем отдельные зелёные территории. В этом году приведём в порядок ещё три участка поймы реки Яузы: вдоль ул. Сухонской и Олонецкого проезда работы уже начались, а в парке "Ростокинский акведук" скоро начнутся. В 2023-2024 годах запланированы работы в пойме реки вдоль ул. Сельскохозяйственной. Все работы по созданию парка "Яуза" планируем завершить до 2026 года", - сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

С 2016-го благоустроили уже 9 парковых участков общей площадью более 200 гектаров. Обновлённые парки уже получили жители Отрадного и Свиблово, района Лосиноостровский. Сейчас идет благоустройство двух участков поймы реки Яуза в Медведково и в Бабушкинском районе.

Уже этим летом местные жители смогут наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и прогуливаться вдоль пруда. 700 метров экотропы из специальных материалов проложили только в этой части парка "Яуза". Для всех любителей пешеходных прогулок.

Экотропу прокладывают на сваях, для того, чтобы не были нарушены экосистемы животных. Здесь не будет ненужных пересечений.

"Здесь будут разделены потоки - отдельно потоки будут для пешеходов и для велосипедистов, чтобы не было травм и возмущений с обеих сторон", - рассказал Сергей Мельников, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы.

Ко дню города москвичи получат еще один подарок - благоустроенные долины рек Шмелевка и Кузнецовка в районах Орехово-Борисово Южное, Зябликово. А это почти 100 гектаров новых прогулочных зон у воды.

"Здесь будут развлекательные и рекреационные пространства, например, возле метров Зябликово будет создан большой рекреационный центр, который будет наполнен и детскими площадками, спортивными активностями, плюс, на месте демонтированных гаражей мы создадим большую парковку для жителей района", - рассказал Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта города Москвы.

В районе Нагатино-Садовники также появится своя зеленая зона у воды. Там расчистят заброшенное русло реки Жужа и создадут прогулочный маршрут с местами для отдыха и площадками для спорта. Здесь будут играть в волейбол, баскетбол и настольный теннис.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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Парк "Яуза"
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Благоустройство парка
Парк "Яуза"
Парк "Яуза"
Благоустройство парка
Благоустройство парка
Благоустройство парка
Благоустройство парка
Парк "Яуза"
Парк "Яуза"
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