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Сильный пожар в доме в Химках попал на видео

15:04
  • среда
  • 19 апреля 2023

Причина устанавливается

Сильный пожар в многоэтажном доме тушили сегодня утром в подмосковных Химках, сообщает "ТВ Центр".

Сначала на улице Родионова загорелся балкон на 10 этаже. Огонь начал быстро распространяться, перекинувшись еще на две лоджии. На кадрах от очевидцев видно, как языки пламени стремительно поднимаются вверх.

Весь подъезд срочно эвакуировали. Пожарные тушили квартиры как снаружи, так и изнутри. Уже через полтора часа с возгоранием удалось справиться. Обошлось без пострадавших. Причина ЧП неизвестна.

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