Крупная авария произошла на МКАД

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Один человек погиб в результате ДТП на МКАД. Авария произошла накануне поздно вечером недалеко от развязки с Киевским шоссе.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения. Видно, что у обочины стоят машины дорожных служб и, как только они начинают двигаться, в последнюю из них на полной скорости влетает такси. От удара легковушку развернуло на проезжей части. Водитель погиб на месте. Повреждения получил и проезжающий рядом внедорожник. Движение транспорта на этом участке было ограничено на несколько часов.

А ещё сразу две машины такси попали в ДТП минувшей ночью на Пушкинской площади. Но, в отличие от МКАД, тут уже водители не были виноваты. Их зацепил арендованный Lamborghini.

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