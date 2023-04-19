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Крупная авария произошла на МКАД

15:08
  • среда
  • 19 апреля 2023

Подробности устанавливаются

Один человек погиб в результате ДТП на МКАД. Авария произошла накануне поздно вечером недалеко от развязки с Киевским шоссе.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения. Видно, что у обочины стоят машины дорожных служб и, как только они начинают двигаться, в последнюю из них на полной скорости влетает такси. От удара легковушку развернуло на проезжей части. Водитель погиб на месте. Повреждения получил и проезжающий рядом внедорожник. Движение транспорта на этом участке было ограничено на несколько часов.

А ещё сразу две машины такси попали в ДТП минувшей ночью на Пушкинской площади. Но, в отличие от МКАД, тут уже водители не были виноваты. Их зацепил арендованный Lamborghini.

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