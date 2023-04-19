ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы автомобиль облили бензином и подожгли

15:03
  • среда
  • 19 апреля 2023

Ведется следствие

В столице разыскивают неизвестного, который минувшей ночью поджёг автомобиль возле театра Моссовета. Момент преступления зафиксировала камера наблюдения.

Злоумышленник подошёл к машине, облил её бензином и поджёг. Огонь вспыхнул молниеносно. Пламя было настолько сильным, что перекинулось на соседний автомобиль, а также стены здания.

Потушить пожар удалось быстро, но машины получили серьёзные повреждения. По некоторым данным, целью поджигателя стал автомобиль, который принадлежит главе фонда "Дар" Полине Левиной. Сейчас эту информацию проверяют в полиции. Устанавливают и другие обстоятельства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сгоревшие машины
Сгоревшие машины
Сгоревшие машины
Сгоревшие машины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.