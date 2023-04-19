В центре Москвы автомобиль облили бензином и подожгли

Ведется следствие

В столице разыскивают неизвестного, который минувшей ночью поджёг автомобиль возле театра Моссовета. Момент преступления зафиксировала камера наблюдения.

Злоумышленник подошёл к машине, облил её бензином и поджёг. Огонь вспыхнул молниеносно. Пламя было настолько сильным, что перекинулось на соседний автомобиль, а также стены здания.

Потушить пожар удалось быстро, но машины получили серьёзные повреждения. По некоторым данным, целью поджигателя стал автомобиль, который принадлежит главе фонда "Дар" Полине Левиной. Сейчас эту информацию проверяют в полиции. Устанавливают и другие обстоятельства.

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