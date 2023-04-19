В Москве открылся музей, посвященный истории "Динамо"

Представлены редкие фотографии и экспонаты

Обществу "Динамо" - 100 лет! В честь юбилея в Москве открылся музей, где историю можно увидеть.

Линия времени ведёт зрителя через главные этапы развития "Динамо". Через редкие фотографии и экспонаты, биографии великих спортсменов перед глазами проходит история нашей страны. Мультимедийные технологии помогают снова пережить волнение соревнований и радость побед. Впрочем, у желающих есть возможность оценить и собственные силы.

"В музее представлено более 200 экспонатов, представлены архивные докуенты, а также записана аудиопьеса по воспоминаниям болельщиков "Динамо". В зале славы представлены кубки и медали великих побед "Динамо". В интерактивной зоне "Стань динамовцем" каждый может узнать о своих сильных чертах характера и в каких видах спорта он сможет достичь успеха", - пояснила Наталья Малинова, гендиректор музея общества "Динамо".

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