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Московские утки начали вить гнезда в неожиданных местах

15:08
  • среда
  • 19 апреля 2023

Орнитологи просят пернатым не мешать

Пока собратья беззаботно плещутся в Царицынском пруду, будущая утка-мать не покидает свой пост. Заботливо поправляет созданное пуховое одеяло. Слушает музыку, принимает солнечные ванны, созерцает. Словом, получает необходимые в ее положении эмоции. Рядом на цыпочках ходят люди. Работники кафе, в котором утка устроила гнездо, как могут оберегают покой своей гостьи. Сложнее всего в выходные - кафе забито посетителями.

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Неожиданную находку в вазоне для цветов на уличной веранде обнаружили пару недель назад. Сначала нашли зарытые в земле два яйца, вскоре еще одно, через неделю - еще два. В общей сложности - пять. Потом в стихийном гнезде появилась и мама-дикая утка. Птица дала понять, что она здесь всерьез и надолго. Для всеобщего спокойствия периметр оцепили. Вазон не трогают, ближе двух метров не подходят. Утка, видимо, настолько прониклась человеческой заботой, что стала ненадолго улетать.

Кафе превратилось в клуб натуралистов - все ждут появления потомства. Дилемма в том, что речка и пруд в 200 метрах. Да и вазон высокий. Что будет с утятами? Решили положиться на природу.

А это уже Химки. Незваная гостья отложила кладку в цветочном горшке на балконе пятиэтажного дома. Открытые балконы, рядом - река Клязьма. Тихое место. Чем не повод открыть птичий роддом? Утка высиживает птенцов в гостевом режиме.

"Она прилетает либо рано утром, либо ночью. И сидит по полдня, а потом днем улетает. Я поставила таз с водой, нашла палочки, травы нарвала, чтобы она себе тут гнездо устроила", - рассказывает жительница квартиры Залина Диева.

Орнитологи говорят - птица все знает сама. Чтобы помощь не превратилась в медвежью услугу, главное - уткам не мешать.

"Сейчас идет активное благоустройство, которое из диких мест, из бурьянов преобразуют пространство в регулярные парки. Птицам в этом месте гнездиться довольно сложно. Им не спрятаться", - объяснил Вадим Мишин, основатель проекта "Орнитарий".

Вот и ищут они разные экзотические места. И человеку остается только по-соседски помогать. Залина изучает птичьи повадки у ближайшей речки. Что делать с птенцами - задачка со звездочкой. Водоплавающих птиц в московском регионе достаточно много - от чаек до нырков. Единственное, к чему призывают специалисты, ценить доверие пернатых.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Утка высиживает яйца в клумбе
Утка высиживает яйца в клумбе
Царицино
Царицино
Утка высиживает яйца в клумбе
Утка высиживает яйца в клумбе
Гнездо в садовом горшке
Гнездо в садовом горшке
Гнездо в садовом горшке на балконе
Гнездо в садовом горшке на балконе
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