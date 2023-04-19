Болгария примкнет к эмбарго на украинское зерно

Поставки зерна с Украины уже запретили несколько европейских стран

Правительство Болгарии примет решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал болгарский премьер-министр Гылыб Донев.

По словам политика, София вынуждена пойти на этот шаг, поскольку "коридоры солидарности привели к тому, что значительные объемы продовольствия с Украины остались в стране, нарушили основные производственные и торговые сети, нанеся серьезный ущерб болгарскому бизнесу".

Под обсуждаемый запрет, как уточнил Донев, не подпадает транзит агропродукции с Украины через Болгарию в третьи страны, сообщает ТАСС.

Ранее вслед за Венгрией и Польшей о приостановке импорта украинского зерна объявила Словакия. Причиной названы колоссальные убытки, которые несут местные фермеры. Соблюдая длинный список требований и правил ЕС, они не выдерживают конкуренции с украинским производителем, который освобожден и от пошлин, и от необходимости проходить контроль качества.

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" потребовала ограничить импорт украинского зерна, поскольку обвал цен на зерновые и масличные культуры практически обанкротил многих местных сельхозпроизводителей.

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