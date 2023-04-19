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В Кремле заявили о недружественной позиции Южной Кореи

13:26
  • среда
  • 19 апреля 2023

Это вызывает сожаление, отметил Песков

Недружественная позиция Южной Кореи по Украине вызывает сожаление в Кремле.
Медведев припугнул Южную Корею возможностью поставок оружия КНДР

Об этом в среду, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поставки вооружения на Украину будет автоматически означать вовлеченность Сеула в конфликт.

"Начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС). 

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил, что Сеул может пойти на поставки оружия Украине, если будут "грубо нарушены законы войны".

Заявление президента Южной Кореи также прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, в ответ Москва может передать Северной Корее новейшее российское оружие.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей - наших партнеров из КНДР?" - написал он в своем Telegram-канале.

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