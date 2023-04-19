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Собянин: Цифровизация избавила родителей от оформления почти 7 млн бумажных справок

13:26
  • среда
  • 19 апреля 2023

Медработники видят справки о болезни в системе "ЕМИАС.Школа"

Цифровые сервисы Москвы помогают родителям школьников экономить время на сборе справок. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже два года благодаря цифровизации родители не оформляют бумажные справки о болезни ребенка для школ и детских садов", - сообщил мэр, добавив, что за это время в ЕМИАС создано почти семь миллионов таких документов в электронном виде.

По словам Собянина, данные о периоде отсутствия школьника и об освобождении от физнагрузки передается в электронный журнал МЭШ. При этом медработники образовательных учреждений видят справки о болезни в системе "ЕМИАС.Школа".

Мэр пояснил, что родителям больше не нужно сообщать в школу и детсад о том, что ребенок заболел, и приносить бумажную справку. Вся информация сама передается в образовательное учреждение.

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