Собянин: Цифровизация избавила родителей от оформления почти 7 млн бумажных справок

Медработники видят справки о болезни в системе "ЕМИАС.Школа"

Цифровые сервисы Москвы помогают родителям школьников экономить время на сборе справок. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже два года благодаря цифровизации родители не оформляют бумажные справки о болезни ребенка для школ и детских садов", - сообщил мэр, добавив, что за это время в ЕМИАС создано почти семь миллионов таких документов в электронном виде.

По словам Собянина, данные о периоде отсутствия школьника и об освобождении от физнагрузки передается в электронный журнал МЭШ. При этом медработники образовательных учреждений видят справки о болезни в системе "ЕМИАС.Школа".

Мэр пояснил, что родителям больше не нужно сообщать в школу и детсад о том, что ребенок заболел, и приносить бумажную справку. Вся информация сама передается в образовательное учреждение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"