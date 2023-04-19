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В Госдуме рассказали о рассылке электронных повесток в тестовом режиме

13:43
  • среда
  • 19 апреля 2023

Они не будут иметь юридической силы

Электронные повестки в период проведения весенней призывной кампании будут рассылать в тестовом режиме.
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Повестки на "Госуслугах" не будут иметь юридической силы в этот призыв, но они должны быть продублированы традиционными способами, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Нужно понять, доходят, не доходят, апробация системы. Юридической силы они не будут иметь", - сообщил он telegram-каналу SHOT.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что во время весеннего призыва повестки начнут рассылать через "Госуслуги". Оповещения будут приходить по SMS.

В свою очередь министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что сейчас нет оснований для рассылки повесток призывникам через портал "Госуслуги". Правительство должно установить способы направления повесток. Для этого нужен отдельный акт, который еще не принят.

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