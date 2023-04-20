Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Хороший день для переоценки своих целей

Овны

Новолуние в вашем знаке - второе подряд! Да, так бывает, хотя и очень редко. Это дубль два и еще один шанс загадать желание или распланировать дела на год вперед.

Тельцы

Солнце переходит в ваш знак, с днем рождения! Начинайте отмечать и загадывать заветные желания - сегодня еще и Новолуние, так что самое время!

Близнецы

Ответьте: а есть ли у вас верные друзья, когда вы в последний раз общались? Если имеете желание начать что-то делать в социальных сетях, то сегодня хороший день для старта.

Раки

Новая Луна поможет вам скорректировать цели, которые связаны с карьерой, достижениями. Сегодня удачный день для того, чтобы провести их переоценку.

Львы

Пришло время начать учебу, особенно если речь идет о втором образовании или очередной ступени. Используйте предыдущий опыт своих побед и особенно ошибок.

Девы

Если сегодня кто-то захочет вас угостить, что-то подарить или дать бесплатно - не стесняйтесь принять. Вселенная хочет побаловать вас, ведь вы это заслужили!

Весы

Новолуние заставит задуматься о необходимости перемен. Кто-то поймет, что готов к семейной жизни, а кто-то наоборот, захочет развестись - всему свое время.

Скорпионы

Вложитесь сегодня или в ближайшие дни в самих себя. Купите себе то, что давно хочется, сходите на массаж или спа-процедуру - вот увидите, как это вас подбодрит.

Стрельцы

Вам как воздух нужны новые впечатления, покупки, новый образ. Сегодня звезды подскажут, как утолить этот голод. Но не ждите, что все произойдет само собой, действуйте!

Козероги

Продолжайте с любовью и заботой заниматься домом. Чтобы жить в гармонии со звездами, принесите что-то новое в свое жилище, например, комнатный цветок.

Водолеи

Представители знака, которые проведут это Новолуние в дороге, поймут сегодня что-то важное или примут решение. Еще в этот день хорошо размышлять о смелых переменах и планировать их.

Рыбы

Вам звезды советуют сосредоточиться на финансах – ожидаются выгодные предложения. Но не ждите у моря погоды, иначе ничего не дождетесь, действуйте сами!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"