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Шойгу проинспектировал часть РВСН в Калужской области

14:04
  • среда
  • 19 апреля 2023

Об этом рассказали в Министерстве обороны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу совершил поездку в один из полков Владимирского ракетного объединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.
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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы "Ярс" стационарного шахтного базирования.

Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, изучил боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения.

В марте в России прошли командно-штабные учения РВСН, в которых было задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. В рамках учений расчеты ракетных комплексов "Ярс" Новосибирского соединения РВСН провели боевое патрулирование на расстояние до 100 километров, рассредоточение в лесном массиве, маскировку крупногабаритных машин и охранение.

В феврале стратегические ракетные комплексы "Ярс" прибыли из Ивановской области в Подмосковье на полигон Алабино, чтобы начать подготовку к Параду Победы. Тренировки на подмосковном полигоне проводятся ежедневно, 100-тонные тягачи должны в колонне двигаться синхронно. 

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Сергей Шойгу проинспектировал часть РВСН
Сергей Шойгу проинспектировал часть РВСН
Сергей Шойгу проинспектировал часть РВСН
Сергей Шойгу проинспектировал часть РВСН
Сергей Шойгу проинспектировал часть РВСН
Сергей Шойгу проинспектировал часть РВСН
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