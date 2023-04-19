МИД России объявил о перерождении Киева в неонацистскую диктатуру

На Украине сформировалась авторитарная система

Прикрываясь введением военного положения, киевский режим выстроил в стране авторитарную систему правления. Об этом в среду, 19 апреля, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

В докладе внешнеполитического ведомства, посвященном ситуации с правами человека на Украине, отмечается, что для сложившейся на Украине неонацистской диктатуры характерны абсолютная узурпация власти, внесудебные расправы, жесткая цензура, фактическая ликвидация независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции, тотальная государственная пропаганда, активный поиск предателей, вымышленных "российских" шпионов и диверсантов.

При этом чуть ли не единственная область, где Киев проявляет инициативу — это героизация нацизма и искажение истории, подчеркивается в докладе на официальном сайте МИД.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина превратилась в "фашистскую диктатуру" и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. Он подчеркнул, что России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом.

В российском МИД указывали, что власти Украины, организовывая снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, продвигаются по пути диктатуры — "в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми".

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