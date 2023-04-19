Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте

Речь идет о развитии местного самоуправления

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по развитию местного самоуправления врио главы ДНР Дениса Пушилина и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

Соответствующий указ опубликован на сайте официальной правовой информации.

Совет занимается подготовкой предложения по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления для Путина.

Ранее 6 апреля Путин провел встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства обсудил безопасность и экономическое развитие ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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