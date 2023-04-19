Путин включил Пушилина и Пасечника в состав Совета при президенте

Речь идет о развитии местного самоуправления
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по развитию местного самоуправления врио главы ДНР Дениса Пушилина и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.
Соответствующий указ опубликован на сайте официальной правовой информации.
Совет занимается подготовкой предложения по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления для Путина.
Ранее 6 апреля Путин провел встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства обсудил безопасность и экономическое развитие ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"