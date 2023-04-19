NYT: США боятся совокупного ядерного арсенала России и Китая

Он может существенно превзойти американский

Соединенные Штаты обеспокоены развитием сотрудничества Москвы и Пекина в сфере атомной энергетики и потенциальным расширением ядерного арсенала КНР. Об этом в среду, 19 апреля, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как указывает издание, Пекин идет по пути существенного расширения своего ядерного потенциала, а Москва одновременно с этим приостановила участие в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях. По мнению NYT, это "предвещает новую эру, в которой Пекин, Москва и Вашингтон, скорее всего, станут равными игроками в этой сфере".

По оценкам Пентагона, совокупный ядерный арсенал двух стран может существенно превзойти американский, что вызывает опасения Вашингтона.

Москва неоднократно подчеркивала, что российской ядерной доктриной предусмотрены несколько четких сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что "сейчас определенно не та ситуация, которая была бы предусмотрена нашей ядерной доктриной".

При этом в Кремле предупреждали, что Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе.

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