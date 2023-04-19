Росавиация запретила необоснованно поднимать цены на авиабилеты

Минтранс допускал их подорожание на 15-30%

Необоснованный рост стоимости билетов недопустим, любое его увеличение должно иметь основания. Такое заявление в среду, 19 апреля, сделали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Замглавы ведомства Владимир Потешкин провел совещание с участием представителей российских авиакомпаний, в ходе которого напомнил про важное социальное значение стоимости авиабилетов.

Перевозчикам посоветовали проанализировать тарифообразование на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для россиян, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Ранее заместитель российского министра транспорта Игорь Чалик рассказал, что авиабилеты в России могут подорожать на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне 2023 года. Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что в России уже отмечается сокращение числа рейсов на 10612.

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