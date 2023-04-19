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Собянин рассказал о внедрении нового стандарта экстренной помощи в стационарах Москвы

15:18
  • среда
  • 19 апреля 2023

Высокотехнологичная медицинская помощь постоянно совершенствуется

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве. В рамках госпрограммы "Столичное здравоохранение" активно возводятся больницы и поликлиники, а уже работающие получают современное оборудование.

"Внедряем новый стандарт экстренной помощи в городских стационарах. Всего в городе будет шесть флагманских центров, два уже работают - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева. Продолжается реконструкция одного и строительство еще трех", - рассказал Собянин в своем Телеграм-канале.

Мэр рассказал о росте числа операций с использованием робототехники в столице. "В прошлом году провели почти 1,2 тыс. таких операций, больше 800 с применением "Гамма-ножа", - отметил Сергей Собянин.

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