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Горняков эвакуировали с шахты "Распадская" из-за пожара

15:21
  • среда
  • 19 апреля 2023

Работа шахты приостановлена

На шахте "Распадская" в Кемеровской области приостановлена работа. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в региональном министерстве угольной промышленности.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций уточнили, что на шахте вспыхнул пожар, ведется эвакуация горняков, сообщает "Интерфакс".

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев уточнил, что возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются. Эвакуацией шахтеров занимаются расчеты военизированной горноспасательной части.

В своем Telegram-канале Цивилев написал, что лично возглавил оперативный штаб, который займется координацией действий по ликвидации ЧС на шахте "Распадская".

В 2010 году на шахте "Распадская" произошли два взрыва, под землей в это время находились 356 человек. Жертвами трагедии стал 91 человек, а масштабы разрушений сделали происшествие на "Распадской" рекордным. После трагедии на федеральном уровне был принят ряд решений по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях.

В 2021 году, после пожара на шахте "Листвяжная", в котором погибли свыше 50 человек, были проведены массовые проверки на шахтах Кемеровской области. Президент России Владимир Путин напомнил об ответственности руководства таких предприятий за жизнь и здоровье работников, потребовав провести ревизию прежних решений по обеспечению безопасности.

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