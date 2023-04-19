Замки срезают болгарками: что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре

Богослужения идут прямо на улице

На территории Киево-Печерской лавры сначала появились полицейские. Они сопровождали группу работников украинского Министерства культуры, которые начали опись монастырского имущества. Как рассказали священнослужители, на дверях служебных помещений замки срезают болгарками. Представителей духовенства не пускают на территорию обители.

Еще 30 марта Киево-Печерская лавра должна была перейти представителям раскольнической православной церкви Украины. С многолетними хозяевами, которые фактически подняли лавру из руин, канонической Украинской православной церковью договор об аренде был разорван в одностороннем порядке. В суд, конечно, были поданы встречные иски, но заседание по ним назначено на конец апреля.

СБУ, в свою очередь, возбудила дело о "незаконном содержании, осквернении или уничтожении религиозной святыни". Мол "московские попы", как сейчас называют монахов лавры, разрушают мировую святыню. И здесь уже украинский суд очень быстро вынес постановление о доступе к объектам Киево-Печерской лавры комиссии Минкульта и полиции. И вот они здесь. Отбиваются от прихожан, которые пошли в атаку с распятиями в руках.

Прихожанам удалось попасть в галереи 39-го корпуса лавры, где, как сообщали очевидцы, полицейские заперли людей, мешающих работе комиссии Минкульта. Поскольку в храмы не пускали даже священников, богослужения шли прямо на улице. Это сейчас называют молитвенным стоянием.

Как рассказали в украинском Министерстве культуры, комиссия на территории Киево-Печерской лавры работала ровно час. Однако нужный эффект давления на верующих достигнут. Чиновники написали заявление в полицию, что им опять оказывали сопротивление. В ходе столкновений травму получила Виктория Кохановская - одна из деятельных сторонниц раскольников.

Провокаторы заявляют, что "УПЦ - это ФСБ", а "доказательства - все в СБУ". Эти мифологические доказательства до сих пор никто не видел. Но о них все говорят - даже в офисе президента Зеленского.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую украинскую церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о прямом запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её запрете на территории всей страны.

В этом году во многих регионах Украины пасхальные богослужения священники УПЦ проводили на дому.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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