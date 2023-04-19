"Смершу" - 80: рассекречены архивные документы

Организации была создана в годы Великой Отечественной для борьюы с вражескими диверсантами

Этот документ - постановление Совета народных комиссаров СССР от 19 апреля 1943 года о создании главного управления контрразведки "Смерш". Гриф "совершенно секретно" сняли спустя 80 лет. На последнем листе - подпись Сталина. Именно он, по сути, личным решением приказал сформировать спецслужбу, которая должна была эффективно вести борьбу с немецкими диверсантами в советском тылу. Отсюда и название - "смерть шпионам", сокращенно "Смерш".

"С началом войны у нас со стороны немецких оккупантов было заброшено много агентуры. И не было координации контрразведывательной работы на транспорте, в промышленности, в войсках. И было принято решение в 1943 году создать общую структуру "Смерша", - рассказывает Валерий Бодряшов, ветеран УФСБ по Москве и Московской области.

В 1942 году нацисты создали сверхсекретную и широкомасштабную операцию "Цеппелин", конвейер по вербовке агентов, которые в нашем тылу вели шпионскую и диверсионную работу. Самые известные - Петр Таврин и Лидия Шилова. Их забросили в СССР на самолете, за счет уникальной системы шасси он мог сесть даже в болото. У Таврина с собой был гранатомет калибра 30 мм, спрятанный в рукаве. Было задание выстрелить по машине Сталина. Все это показывает высочайший уровень немецких спецслужб и их нестандартный подход к решению задач - но "Смерш" агентов переиграл и даже перевербовал.

До конца войны, согласно рассекреченным документам, советской контрразведкой было обнаружено более 30 тысяч нацистских шпионов.

"Было заброшено в тыл врага до 3 тысяч наших агентов, которые были внедрены в немецкие воинские подразделения и несли дезинформацию. Проведено 183 радиоигры по дезинформации противника", - продолжает Бодряшов.

Радиоигры тянулись по несколько лет и решали стратегические задачи. Шифровки с дезинформацией передавались так, чтобы противник мог их перехватить. Например, высока роль советской контрразведки в переломе Курской битвы - фашистским генералам подсунули фальшивые данные о наших войсках, они не знали о резервах, которые сыграли важнейшую роль в сражении под Прохоровкой.

Сотрудники "Смерша" сами принимали участие в боях и в сложнейших спецоперациях. Служили там лучшие из лучших. Многие - погибли. В том числе бойцы занимались борьбой с националистами УПА, эта экстремистская организация запрещена в России. В годы войны члены УПА под покровительством нацистов совершили множество преступлений - "Смерш" собирал доказательства. В рассекреченных документах есть данные и о латышских эсэсовцах.

Вот что они творили с пленными советскими солдатами: "Рядовому Караулову Н.К., младшему сержанту Корсакову Я.Н. и гвардии лейтенанту Богданову Е.Р. немцы и предатели из латышских частей "СС" выкололи глаза и нанесли во многих местах ножевые ранения. Гвардии лейтенантам Кагановичу и Косьмину они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами зубы".

В наши дни сотрудников "Смерша" пытаются уровнять с теми нацистскими преступниками, против кого контрразведка боролась. Все это манипуляции. А общепризнанный результат работы "Смерша" - полное поражение разведок Германии и других союзников Гитлера во Второй мировой войне. В те годы в мире не было спецслужбы эффективней. Но после победы "Смерш" закрыли, он просуществовал всего четыре года.

"Я - человек, который с июля почти постоянно живет и работает в новых регионах. Там, конечно, организация, подобная "Смершу", жизненно необходима. Именно потому что вместе с миллионами наших граждан в нашу большую дружную семью, безусловно, пытаются влиться десятки, а может, и сотни шпионов, диверсантов, террористов, убийц или просто агентов глубокого залегания", - отметил Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты России.

Очевидно, что победа куется не только на поле боя. С течением времени меняются методы и подходы - но само наличие второго невидимого фронта остается неизменным.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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