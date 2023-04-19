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Путин: властям новых регионов нужна поддержка федерального центра

17:51
  • среда
  • 19 апреля 2023

Необходимо зафиксировать ответственность вице-премьеров и министров

Без поддержки федерального центра власти новых регионов не смогут самостоятельно решить все стоящие перед ними задачи. С этого заявления Владимир Путин начал совещание с членами кабмина, которое было посвящено повышению надёжности электросетевого комплекса страны, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что необходимо зафиксировать ответственность вице-премьеров и министров за результаты работы в этих субъектах федерации. Это крайне важно на фоне завершения правительством подготовки программы развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Путин: "Конечно, в зоне ответственности региональных властей лежит большое количество задач, которые требуется решать. Без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии будут решать те сложные проблемы, которые копились на этих территориях десятилетиями без всякого преувеличения. Да еще и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних восьми лет. Поэтому я вас прошу подойти к этому ответственно и с пониманием того, что по-другому решать сложнейшие задачи этих регионов будет невозможно. И прошу никого не устраняться от решения этих задач. Даже если формально они не входят в прямую вашу компетенцию".

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