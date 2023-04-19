ЕК пытается задобрить восточноевропейских фермеров деньгами

Но их убытки все еще огромны

Болгарский кабмин объявил о том, что с 24 апреля республика вводит временный запрет на импорт украинского продовольствия.

"Болгария последовала примеру трех других государств, опасаясь, что наш рынок зерна перенасыщен. У нас скопилось зерна на несколько миллиардов, если не примем меры, то продать его не сможем", - сказал Явор Гечев, министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия объявили об ограничениях на импорт аграрной продукции с Украины. На очереди - Чехия и Румыния. Примечательно, что если изначально речь шла о зерне, то позже Варшава запретила весьма обширный список продовольствия: практически всё. Сегодня правительство Венгрии расширило перечень украинских сельхозтоваров, которые оно не хочет видеть на прилавках в республике: от рапса до меда и мяса. Будапешт рассчитывает на то, что Брюссель примет меры для урегулирования проблемы и наведет порядок с транзитом украинской сельхозпродукции .

"Брюссель обещал, что украинское зерно будет транспортироваться для обеспечения продовольствием стран Африки и Ближнего Востока, но этого не произошло. Необходимо пересмотреть режим беспошлинного ввоза в ЕС украинских сельхозтоваров, которые продаются по низким ценам, поскольку производятся с использованием дешевых средств и методов, запрещенных в Европе. Ожидаем от руководства Евросоюза обеспечения справедливых рыночных условий для европейского сельского хозяйства", - заявил Иштван Надь, министр сельского хозяйства Венгрии.

Брюссель сначала решил приструнить взбунтовавшихся восточноевропейцев напоминанием о единстве ЕС в вопросах торговли и невозможности односторонних запретов. Теперь пробует откупиться. Фермеров из Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии приравняли к низкооплачиваемым европейцам второго сорта. (

"В рамках поддержки фермеров мы уже направили пакет помощи наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 млн евро, и мы сейчас готовы направить на эти цели 100 млн евро", - сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Румынские фермеры суммы компенсаций от Еврокомиссии считают оскорбительными. Им Брюссель решил заткнуть рты 10 миллионами евро. В то время как реальные убытки - около 200 миллионов.

Но дело не только в деньгах. В некоторых странах, если не ограничить импорт, свои запасы придется попросту сжигать - так много их в закромах. Например, в Чехии своего зерна осталось на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Национальный сельскохозяйственный союз бьет тревогу: десятикратное увеличение экспорта украинских зерновых на европейский рынок практически уничтожило торговлю пшеницей в Чехии.

"Лицемерно ограничивать использование пестицидов европейскими фермерами, а затем разрешать импорт сырья и продуктов питания из стран, где такие ограничения не применяются. Это несправедливо даже по отношению к потребителям. Люди будут покупать некачественную муку и хлеб из украинского зерна", - пишут чешские СМИ.

Страны Восточной Европы все настойчивее требуют отправлять ненужную сельхозпродукцию туда, куда она и должна была поступать в рамках заключенного в Стамбуле соглашения: в Африку и на Ближний Восток. Но они, видимо, до конца не понимают: украинское зерно для Брюсселя - товар политический. Россию продолжают обвинять в том, что она не сочувствует голодающим африканцам и блокирует суда в Черном море. Тем самым оправдываются санкции, введенные против Москвы.

Наш МИД был вынужден вновь выступить с разоблачением: "В Киеве, окончательно отбросив не только какие-либо гуманитарные соображения, но даже элементарные приличия, стремятся вовсю эксплуатировать "черноморскую инициативу", не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев. Все ради получения максимальной коммерческой прибыли. Владельцы "входящих" судов, отказавшиеся дать взятку, вынуждены простаивать в ожидании регистрации не один месяц. "Выходящим" же сухогрузам, с которых украинцы уже получили деньги и утратили к ним интерес, приходится также дожидаться проведения досмотра".

Из 28 тысяч тонн зерновых, которые все-таки удалось вывезти, менее 3 процентов достались реально голодающим странам. О которых так печется коллективный Запад, разыгрывая продовольственную карту. Предложения российской стороны об упрощении процедуры регистрации судов проигнорированы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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