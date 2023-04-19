ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме анонсировали поправки против "календарной вакханалии"

15:38
  • среда
  • 19 апреля 2023

Каждый год появляются предложения по переносу нерабочих праздничных дней

В Государственной думе подготовят поправки, которые уточнят полномочия глав регионов по объявлению выходных дней. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В Госдуму внесли поправки о выходном дне после Пасхи

Парламентарий уточнил, что эту тему обсуждали с представителем "Новых людей", вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. По результатам обсуждения будут разработаны совместные поправки к закону об общих принципах организации органов власти России, а также к трудовому законодательству.

Как заявил Нилов, это необходимо, "чтобы у нас не было календарной вакханалии", сообщает ТАСС.

В России ежегодно вспыхивают дебаты относительно длинных праздничных выходных, приуроченных к Новому году, к 1 и 9 мая. Одни предлагают сократить новогодние нерабочие дни, увеличив майские, мотивируя это хорошей весенней погодой и возможностью проводить время на свежем воздухе. Другие выступают за сохранение длинных новогодних выходных, чтобы работающие россияне могли провести это время с детьми-школьниками, у которых в этот период каникулы.

Думская фракция "Новых людей" внесла поправки о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. При этом представитель фракции, вице-спикер Владислав Даванков призвал глав субъектов Российской Федерации принять такие решения на региональном уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.