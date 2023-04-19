В Госдуме анонсировали поправки против "календарной вакханалии"

Каждый год появляются предложения по переносу нерабочих праздничных дней

В Государственной думе подготовят поправки, которые уточнят полномочия глав регионов по объявлению выходных дней. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий уточнил, что эту тему обсуждали с представителем "Новых людей", вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. По результатам обсуждения будут разработаны совместные поправки к закону об общих принципах организации органов власти России, а также к трудовому законодательству.

Как заявил Нилов, это необходимо, "чтобы у нас не было календарной вакханалии", сообщает ТАСС.

В России ежегодно вспыхивают дебаты относительно длинных праздничных выходных, приуроченных к Новому году, к 1 и 9 мая. Одни предлагают сократить новогодние нерабочие дни, увеличив майские, мотивируя это хорошей весенней погодой и возможностью проводить время на свежем воздухе. Другие выступают за сохранение длинных новогодних выходных, чтобы работающие россияне могли провести это время с детьми-школьниками, у которых в этот период каникулы.

Думская фракция "Новых людей" внесла поправки о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. При этом представитель фракции, вице-спикер Владислав Даванков призвал глав субъектов Российской Федерации принять такие решения на региональном уровне.

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