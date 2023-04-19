В Тульской области обнаружен упавший беспилотник

Инфраструктура не повреждена, пострадавших среди людей нет

По сообщению пресс-центра комитета Тульской области по региональной безопасности, в Щекинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат.

"19 апреля в Щекинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет

Один из telegram-каналов утверждает, что беспилотник нашли в районе деревни Минино, которая расположена примерно в 30 километрах от города Щекино, где действует Первомайская ТЭЦ, входящая в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции Щекиноазот, и в 40 километрах от Тулы.

В Тульской области в марте были зафиксированы по меньшей мере три инцидента с падением беспилотников. Первый беспилотник упал рядом с поселком Березовский в 10–15 километрах от Киреевска, второй - в Одоевском районе. В обоих случаях были обнаружены воронки, пострадавших или разрушений не было. В третьем случае беспилотник упал в городе Киреевск, при взрыве пострадали три человека. По данным Минобороны, это был начиненный взрывчаткой беспилотник Ту-141 "Стриж".

После этого ведомство заявило, что развернутая в Тульской области группировка обеспечивает надежное прикрытие с данного направления центральной части страны.

Также, 10 апреля, беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде. Пострадавших не было, а из материального ущерба было зафиксировано лишь незначительное повреждение ограждения аэропорта.

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