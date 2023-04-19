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Зеленский побывал на границе с Белоруссией

16:00
  • среда
  • 19 апреля 2023

Политик провел в Волынской области совещание

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на участке украинской границы с Белоруссией и Польшей. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.
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Политик провел в Волынской области совещание, на котором обсуждались меры по усилению и охране границы, а также обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "президент Зеленский — просто гнида", он предлагал "заключить пакт о ненападении" и уверял, что у Украины и Белоруссии нет никаких проблем. В ответ Лукашенко уверял его, что Минск не собирается нападать, однако при этом Зеленский знал о подготовке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме под Минском.

Кроме того, одновременно с этим на Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов — "готовят эту гремучую смесь и вооружают их", а "Польша, Литва вообще очумели", хотя непонятно, "зачем это им надо", утверждал белорусский лидер.

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