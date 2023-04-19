ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дзержинске произошел крупный пожар на складе химпродукции

16:24
  • среда
  • 19 апреля 2023

Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м

В городе Дзержинске Нижегородской области произошел крупный пожар.

Горняков эвакуировали с шахты "Распадская" из-за пожара
Сильный пожар в доме в Химках попал на видео

"Горит склад химической продукции, площадь горения - 4500 кв. м. Ранг пожара 2 БИС, что означает повышенную сложность тушения", - написал в Telegram мэр города Иван Носков.

Он добавил, что дзержинскому водоканалу поручено отправить на место происшествия все имеющиеся в распоряжении водовозы. Комбинат питания обеспечит всех участников тушения сухими пайками.

Как уточнили в региональном МЧС, группировка спасателей увеличена до 130 человек и 47 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел на территории ООО "НПК "Астат". Предприятие производит пластмассы, синтетические смолы и прочие химпродукты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания в промзоне
Пожарные на месте возгорания в промзоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.