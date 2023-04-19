В Дзержинске произошел крупный пожар на складе химпродукции

Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м

В городе Дзержинске Нижегородской области произошел крупный пожар.

"Горит склад химической продукции, площадь горения - 4500 кв. м. Ранг пожара 2 БИС, что означает повышенную сложность тушения", - написал в Telegram мэр города Иван Носков.

Он добавил, что дзержинскому водоканалу поручено отправить на место происшествия все имеющиеся в распоряжении водовозы. Комбинат питания обеспечит всех участников тушения сухими пайками.

Как уточнили в региональном МЧС, группировка спасателей увеличена до 130 человек и 47 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел на территории ООО "НПК "Астат". Предприятие производит пластмассы, синтетические смолы и прочие химпродукты.

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