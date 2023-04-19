Пентагон: Молодые военные могут иметь доступ к секретной информации

По словам главы Минобороны США, не это стало причиной утечки секретных документов

На пресс-конференции в Швеции министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что не видит проблемы в том, что молодые американские военнослужащие получают доступ к секретной информации. Таким образом он прокомментировал недавнюю масштабную утечку документов, виновником которой стал 21-летний военный.

"Большинство наших военнослужащих - молодые люди. И поэтому у нас часто бывает, что важную для армии работу выполняют именно молодые военнослужащие. В этом нет ничего необычного", - сказал Остин.

Он отметил, что у виновника утечки были все разрешения на работу с секретными данными. Также Остин призвал журналистов дождаться итогов проводимого в США расследования по этому делу.

Речь идет о том, что недавно подборка секретных военных документов оказалась в интернете. По информации газеты The New York Times, в них отражалась политика США касательно Украины, Ближнего Востока и Китая.

В связи с этим сотрудниками ФБР был задержан 21-летний Джек Тейшейра, служащий в ВВС Нацгвардии США. Ему инкриминируют несанкционированное хранение и передачу информации в сфере государственной обороны, а также несогласованную выемку секретной информации и военных документов.

В среду, 19 апреля, суд должен рассмотреть иск Министерства юстиции США о его аресте.

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