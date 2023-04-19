Попытки ВСУ контратаковать пресечены
Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в среду, что штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска. При этом уточняется, что силы ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Попытки ВСУ контратаковать пресечены.
По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки:
- до 75 военных на краснолиманском направлении;
- 120 военных на южнодонецком и запорожском направлениях;
- свыше 120 военнослужащих на купянском направлении;
- до 380 военнослужащих на донецком направлении;
Как добавили в Минобороны, российские войска уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области, пресекли действия двух ДРГ в Харьковской области, уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец в районе Северска Малого в ДНР.
Российские ВКС России сбили за сутки два МиГ-29 в ДНР и Су-25 в Харьковской области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"