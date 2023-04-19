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ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин

16:41
  • среда
  • 19 апреля 2023

Попытки ВСУ контратаковать пресечены

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в среду, что штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска. При этом уточняется, что силы ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Попытки ВСУ контратаковать пресечены.

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По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки:

- до 75 военных на краснолиманском направлении;

- 120 военных на южнодонецком и запорожском направлениях;

- свыше 120 военнослужащих на купянском направлении;

- до 380 военнослужащих на донецком направлении;

Как добавили в Минобороны, российские войска уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области, пресекли действия двух ДРГ в Харьковской области, уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец в районе Северска Малого в ДНР.

Российские ВКС России сбили за сутки два МиГ-29 в ДНР и Су-25 в Харьковской области.

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