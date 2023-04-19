Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Нижегородском районе Москвы

В результате появится порядка 1,5 тыс. рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об утверждении проекта комплексного развития части промзоны "Серп и Молот" в Нижегородском районе города.

"Вместо устаревших складов и автосервисов там появятся объекты общественно-делового назначения: офисные здания, магазины, кафе, помещения для проведения выставок, деловых мероприятий и так далее", - указал градоначальник.

По его словам, коснется реорганизация территории рядом с пересечением Перовского проезда и ул. Подъемная общей площадью 1,7 га. В результате появится порядка 1,5 тыс. рабочих мест.

Всего в настоящее время в Москве реализуются 29 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 392 га.

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