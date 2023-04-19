Данила Козловский: люблю Россию и уезжать не собираюсь

Известный актер признался в любви к родной стране и поблагодарил поклонников за поддержку

Актер театра и кино, звезда фильмов "Мы из будущего" и "Легенда №17" Данила Козловский опубликовал видеоролик в своем Telegram-канале, где поблагодарил фанатов за оказанную ему поддержку.

"Дорогие друзья, спасибо вам за вашу поддержку, за ваши добрые слова, которые я получил в огромном количестве", - сказал артист.

Он добавил, что очень тронут сообщениями, которые были ему присланы. И кроме этого в очередной раз прокомментировал слухи о том, что он собирается уехать из России.

"Здесь моя земля, моя родина, которую я очень люблю", - сказал актер.

Козловский отметил, что выходит на сцену Малого драматического театра вот уже 16 лет, и добавил, что очень дорожит своими зрителями.

На днях многие СМИ сообщили о том, что в Генпрокуратуру России поступило заявление от главы "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталия Бородина, который попросил проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации России. В ответ Козловский подал в суд на Бородина – иск о защите чести и достоинства.

"Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более - гражданства США", - отметил артист, добавив, что в Штатах живет его сын и он всего лишь хочет участвовать в его жизни, "как любой нормальный, любящий отец".

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