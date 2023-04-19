ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Данила Козловский: люблю Россию и уезжать не собираюсь

17:53
  • среда
  • 19 апреля 2023

Известный актер признался в любви к родной стране и поблагодарил поклонников за поддержку

Актер театра и кино, звезда фильмов "Мы из будущего" и "Легенда №17" Данила Козловский опубликовал видеоролик в своем Telegram-канале, где поблагодарил фанатов за оказанную ему поддержку.

Минюст внес в список иноагентов Семена Слепакова
Певицу Земфиру внесли в список иноагентов

"Дорогие друзья, спасибо вам за вашу поддержку, за ваши добрые слова, которые я получил в огромном количестве", - сказал артист.

Он добавил, что очень тронут сообщениями, которые были ему присланы. И кроме этого в очередной раз прокомментировал слухи о том, что он собирается уехать из России.

"Здесь моя земля, моя родина, которую я очень люблю", - сказал актер.

Козловский отметил, что выходит на сцену Малого драматического театра вот уже 16 лет, и добавил, что очень дорожит своими зрителями.

На днях многие СМИ сообщили о том, что в Генпрокуратуру России поступило заявление от главы "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталия Бородина, который попросил проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации России. В ответ Козловский подал в суд на Бородина – иск о защите чести и достоинства.

"Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более - гражданства США", - отметил артист, добавив, что в Штатах живет его сын и он всего лишь хочет участвовать в его жизни, "как любой нормальный, любящий отец".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Данила Козловский
Данила Козловский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.