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Александр Головин высоко оценил работу пункта отбора на контрактную службу

18:47
  • среда
  • 19 апреля 2023

Актер пообщался с добровольцами на пункте отбора

Звезда известного сериала "Кадетство" Александр Головин посетил Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова. Головин решил поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.
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"Я первый раз вижу такое успешное прохождение, быстрое", - сказал артист, который помимо "Кадетства" снялся в серии картин "Елки".

Головин отметил, что "очень хорошо, что все в одном месте". По его мнению, это нужно делать не только в Москве, но и в других городах, "потому что это очень удобно".

Головин смог пообщаться с добровольцами и подчеркнул, что ему приятно удивил их возраст: "и взрослые, и молодые". Напоследок актер пожелал им успехов и назвал их настоящими мужчинами и защитниками Родины.

Пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля. Всю необходимую информацию о его работе можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. После обращения потенциального воина проверят врачи и профессиональные инструкторы, которые, в свою очередь, проверят состояние здоровья кандидата и проведут собеседование с кандидатом. По итогам обследования будет определена его воинская специальность.

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Александр Головин
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