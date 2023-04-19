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Открытое горение на шахте "Распадская" ликвидировано

18:48
  • среда
  • 19 апреля 2023

Устанавливается, есть ли пострадавшие

ГУ МЧС по Кузбассу сообщило в Telegram, что спасатели ликвидировали открытое горение на шахте "Распадская" в Междуреченске.

Для ликвидации последствий пожара были привлечены свыше 70 человек и 12 единиц техники, передает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

СК по Кемеровской области инициировал доследственную проверку по факту задымления. На месте ЧП работает следственная группа. Устанавливается, есть ли пострадавшие.

Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, когда там находились 275 человек. Все горняки были выведены на поверхность.

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