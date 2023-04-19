Путин на совещании обозначил проблемы новых регионов

Низкая пропускная способность КПП на автодорогах и высокий уровень цен в магазинах на фоне скромных доходов

Программа по развитию новых регионов готова, но объем работы такой, что местным властям самим никак не справиться. Владимир Путин требует установить прямую ответственность федеральных министров и вице-премьеров за выполнение задач.

Путин: "Это все-таки не обычная ситуация, и я прошу это иметь в виду. Без поддержки федерального центра местные руководители не в состоянии будут решать те сложные проблемы, которые копились на этих территориях десятилетиями без всякого преувеличения, да еще и усугубились в связи с сегодняшними событиями и событиями последних восьми лет".

План - действительно объемный. Отремонтировать и восстановить предстоит тысячи объектов. Путин обращает внимание и на те проблемы, с которыми он лично столкнулся в ходе недавней поездки в Херсонскую область и Луганскую республику. Решить их, по словам президента, нужно в первую очередь.

Путин: "Вот проезжал я на КПП Гуково. Ну, большое количество транспорта стоит. На дорогах нет, дороги более-менее свободные. А на пунктах пропуска, на КПП большое количество техники, причем, знаете, большегрузы и не военные, кстати говоря, в основном это гражданские. В этой связи, конечно, нужно обратить на это внимание и исправить ситуацию. Надо расширять пункт пропуска, а это связано, конечно, с обеспечением безопасности. Специальные службы, правоохранительные органы будут просить поддержки правительства в этой связи, потому что это нужно увеличивать количество досмотровых комплексов, а безопасность, конечно, прежде всего. Это само собой разумеется. И точно совершенно нужно увеличивать количество сотрудников, которые их обслуживают. Там не только проехать, там и пройти невозможно. Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю. как там частный транспорт проезжает. Там нужно срочно навести порядок".

Говорили на совещании и про угрозу лесных пожаров и паводков. Ситуация в ряде регионов сложная, однако в МЧС и в федеральном агентстве лесного хозяйства заверили президента, что все под контролем. Доложили Путину также и об обстановке в Камчатском крае - в связи с извержением вулкана Шивелуч. Пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. Толщина слоя достигала 20 сантиметров.

Интересуется глава государства на совещании и тем, как реализуется программа социальной газификации. Средний уровень газификации в стране к следующему году должен достичь. Надо работать напряженно, чтобы эти планы были реализованы, подчеркивает президент.

Еще одна тема - весенне-полевые работы, которые, как рассказал министр сельского хозяйства, ведутся уже в 50 регионах. А к середине мая охватят всю страну. В итоге удастся не только обеспечить национальную продовольственную безопасность, но и продолжить поставки продукции зарубежным партнерам в необходимом объеме.

Особое внимание Путин обращает на ситуацию в новых регионах. Там нужно поддерживать, по его словам, прежде всего местных аграриев. Помогать со всем, что требуется - с доступными кредитами, лизингом, удобрениями. Если необходимы дополнительные инвестиции - их нужно предоставлять.

Путин: "Вот я же сначала говорил о своей поездке в Херсонскую и Луганскую области. На что обратил внимание. Я такого количества стареньких автомобилей "Лад" и "Жигулей" давно уже не видел. О чем это говорит. Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные. Все убрано, все так аккуратно, чистенько. То есть это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые, но им, конечно, нужна реальная помощь. Я когда говорил сейчас о доходах, а это сейчас очевидно, да? Доходы-то скромные, а уровень, скажем, цен, выше даже, чем в Ростовской области. Ясно, что в один день этого не сделать, но есть некоторые вещи, которые можно сделать оперативно".

Уже сейчас необходимо, уверен президент, расширять возможности новых регионов в переработке сельхозпродукции, создавать там базы хранения товаров. Это позволит не только использовать их в осенне-зимний период, но и поставлять в другие субъекты. А на выручку от продаж - повышать уровень жизни местных граждан.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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